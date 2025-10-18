¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¢Â³ÅêÉ½ÌÀ¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Ë¡ÈÄÁÄó°Æ¡É¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÃÊÌÈë½ñ¤Ë¡Ä¡×
¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê46¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ø¤Î¡ÈÄÁÄó°Æ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢Ç¤´üËþÎ»¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤·¤¿¾å¤Ç»ÔÄ¹¤Î¿¦¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÂà¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ç¤²¤¿¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ÀÕÇ¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÈ¿¾Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¸À¤¤µÚ¤ó¤À¡£
ÊÛ¸î»Î¤Î»°ÎØµ»Ò»á¡Ê48¡Ë¤â¡¢¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¡£ÀµÄ¾¡¢¤â¤¦»ÔÀ¯¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤Ê¤ê¤Î½Å¤¤½èÊ¬°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ÔÀ¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ØÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤¿¤À¡¢¡ÊÃËÀ¿¦°÷¤¬¡ËÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»ÔÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÃÊÌÈë½ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Èë½ñ¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾ï¤Ë¤É¤³¤Î»ÔÌò½ê¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¤â¡Ø¤¤¤Þ»ÔÄ¹¤ÈÈë½ñ¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤È¡£Æ²¡¹¤È»ÔÌò½ê¤Î²ñµÄ¼¼¤ò»È¤¨¤ë¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢»°ÎØ»á¤¬¡Ö»ÔÄ¹¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤À¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤À¤±¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÔÀ¯¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬½Ð¤¿°Ê¾å¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡¡¤¤¤Þ¡¢Î¢¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤â¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£