¶Í»³¾È»Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ò´¹²ñ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤ÎÌÀ¤«¤¹¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×
WEST¡¥¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÊñÃú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶Í»³¤Ï»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¤«¤é¡Ö¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊñÃú¤ò¡Ä¡Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¤³¤³¤Ç¤â¤¦1²ó¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ü¥±¤¿¡£
¶Í»³¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿À»³¡ÊÃÒÍÎ¡Ë¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¸ò´¹²ñ¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¸ò´¹²ñ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶Í»³¤Ï¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Ëü±ß°ÊÆâ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤ÇËÍ¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¿À»³¤«¤é¤ÎÊñÃú¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¶Í»³¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£