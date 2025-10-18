¤â¤â¥¯¥í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó±¿Æ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÁÌä¡£º£Ç¯4²óÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¸µ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÁýÅÄÌÀÈþ¡£¥Ç¥£¡¼¥×¤ÇºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢±ØÅÁ¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÁýÅÄ¤Î²òÀâ¤ÎÈëÌ©¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡Ö¸å°ú¤¯²òÀâ¡¦¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡£
¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯¡×¡Ö¤è¤ê¶á¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡×¤È¡¢ÁýÅÄÎ®²òÀâ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤ë¤â¤â¥¯¥í¡£ÁýÅÄ¤Ï²òÀâ¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²òÀâÁ°¤ËÉ¬¤ºÁª¼ê¤ÎÊì¿Æ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Å°Äì¤·¤¿¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¤Î¼èºà¥Î¡¼¥È¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤¬¶¯¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ø¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤¬Â®¤¤¿Í¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Î¦¾åÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤í¡ª¡×¤Î°ÕÌ£¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÁýÅÄ¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤â¥¯¥í¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸²òÀâ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£
ÁýÅÄ¤Ïº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤â¥¯¥í¤Î¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²òÀâ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¡£
²áµî¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ö¥¯¥»¡×¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÁýÅÄ¤Î¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
»°Ã«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÁýÅÄÎ®¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Î¿Þ¡¹¤·¤¤¹ÔÆ°¤ä¹â¾ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¥×¥ÁË½ÏªÏ¢È¯¤Ë±À¹Ô¤¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤â¥¯¥í¤ÎºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¤Ï¡¢ÁýÅÄ¤«¤é¤ªËÏ¤Ä¤¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©