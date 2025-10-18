¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï¤¦¤Á¤Ç¿©¤Ù¤Ê¡×ÅÄ¼Ë¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤¬±óÎ¸¤·¤Æ¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤¿!?
19»þÂæ¤Î¥Ð¥¹¤¬¤Ê¤¤!? ÅÔ²ñ¤«¤é°Ü½»¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¬½éÆü¤«¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¡¿¤¢¤¤¡¦¥¿¡¼¥ó¡Ê1¡Ë
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤é·²ÇÏ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¾¯¤·µ¤¼å¤ÊÆÈ¿ÈÃËÀ¡¦ÌÀ¡£ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ËÌ´¤È¥í¥Þ¥ó¤òÊú¤¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÅÌ±²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÌÀ¤Î²È¤Î¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡Ê¡©¡Ë¤ÊÈþ½÷¡¦Éù¡Ê¤Õ¤¡Ë¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¤µ¤È¡¢Éù¤ÎËå¡¦¤Ä¤¯¤·¤Î½÷»Ò3¿Í¡£¥°¥¤¥°¥¤µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤â¤Þ¤ì¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ËÈè¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤¬ÅÄ¼Ë¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¶á½ê¤µ¤óÆ±»Î¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ª¡¼¤Ï¤·¤ë¤¤Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¢¤¤¡¦¥¿¡¼¥ó¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ª¡¼¤Ï¤·¤ë¤¤¡¿¡Ø¤¢¤¤¡¦¥¿¡¼¥ó¡Ù