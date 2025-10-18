ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É²½¤ÇÄÌ¶Ð¤â½µËö¤â²÷Å¬¤Ë¡ª ¡ÖSmaChari Kit¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥Û¥À¥«¤Ï¡¢¡ÖSmaChari Kit¡Ê¥¹¥Þ¥Á¥ã¥ê ¥¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¼õÃí¤ò10·î15Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SmaChari Kit¤Ï¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤¬³«È¯¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È²½¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É²½¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSmaChari¡Ê¥¹¥Þ¥Á¥ã¥ê¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼ÖÀ½Â¤¼Ô¤äÈÎÇäÅ¹¤¬¼«¼Ò¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSmaChariÅëºÜ´°À®¼Ö¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¤·¡¢SmaChari¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÄÌ¿®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤äÆ°ÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤Æ¡¢¥Û¥À¥«¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Å¾¼ÖÀ½Â¤¼Ô¤äÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¾®·Â¼Ö¡Ê¥ß¥Ë¥Ù¥í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Éý¹¤¤¼Ö¼ï¤ä²Á³ÊÂÓ¤Î´ûÀ®¼«Å¾¼Ö¤Ø¤ÎSmaChari¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Å¾¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿1Âæ¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡SmaChari¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ëÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ë¡µ¬¤Ë½àµò¤·¤¿¥¢¥·¥¹¥È½ÐÎÏ¤ò»»½Ð¡¦Å¬ÍÑ¤µ¤»¤ë½ÐÎÏÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È²½¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤ä¡¢¸Ä¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥·¥¹¥È½ÐÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Â®ÅÙ¤Ê¤ÉÁö¹Ô¾õÂÖ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ÎÉ½¼¨¡¢¸Î¾ã¤Î¸¡ÃÎ¡¢Áö¹Ô¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í¡¢½êÍ¼Ô¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¡¦¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë
