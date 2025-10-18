µÜÂô¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¶¯¤¤¤¾¡ª ËÀîÍºÂÀ¤Î·è¾¡ÃÆ¤ÇÆ£»Þ¤ò£±¡Ý£°·âÇË¡¢°µ´¬¤Î£³Ï¢¾¡¡ª
¡¡J£²Âè30Àá¤Çº£¼£¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î£´Æü¸å¤ËÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿RBÂçµÜ¤Ï¡¢¸åÇ¤¤ËµÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤ÏÈØÅÄ¤Ë£´¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¡£Â³¤¯ÀçÂæÀï¤â£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¡£·Þ¤¨¤¿10·î18Æü¤ÎÆ£»ÞÀï¤Ï¡¢36Ê¬¤ËËÀîÍºÂÀ¤¬µó¤²¤¿£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç£³Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ßõÎõ¤ÊJ£±¾º³Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢»Ø´ø´±¸òÂå¤òµ¡¤ËÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
