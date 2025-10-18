Æ´¤ì¤Î¡ÖµÀ±à¡×½é¿´¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ÄÉñµ¸¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¤ªÍ·¤Ó¡×¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý
¡¡´é¤òÇòÅÉ¤ê¤Ë¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²½¾Ñ¤ò¤Û¤É¤³¤·¤¿Éñµ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Í¼Êë¤ì¤«¤é¿¼Ìë¤Ë¤«¤±¤Æµ±¤±¤Ðµ±¤¯¤Û¤É¡¢µÀ±à¤ÏÎï¤·¤¯Îø¤³¤¬¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÀ±à¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÃã²°¤µ¤ó¤È¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤ò»Ï¤á¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤½¤Î¤´±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤¿¤ò¤Ò¤¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬²¦Æ»¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ê¼°¤Î¹â¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Î¤«¤¿¤Ø¤Î¤è¤ê¹¤¤Æþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÀ±à¤Î¡Ö¤ª¤ª¤¤ËºâÃÄ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºâÃÄ¤ÎÀµ¼°Ì¾¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔÅÁÅý´ì·Ý¿¶¶½ºâÃÄ¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Î5¤Ä¤Î²Ö³¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤ë¤È¤ªºÂÉß¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼ÂÌ¾¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µþÅÔ´ë¶È¤Ë¸Â¤é¤ºï£¡¹¤¿¤ëÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£²Ö³¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·ÅÁÅýÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤«¤Ë³§¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£¤ÏÃ¯¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤ª¤¤ËºâÃÄ¤Ï¡¢Í§¤Î²ñ¤Î²ñ°÷¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÇ¯²ñÈñ¤¬4Ëü±ß¤¿¤é¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªÃã²°¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤À¤±¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·°Â¤¤Ç¯²ñÈñ¤Ç¤ª´ê¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡£µÀ±à¹ÃÉô¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢35¤Î¤ªÃã²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½îÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÔ¤ò¤É¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÉñµ¸¤µ¤ó·Ýµ¸¤µ¤ó¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÀ±à¤ÎµþÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÅÔ¤ò¤É¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò½ñ¤¤¤¿ÈÖÁÈÉ½¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢¼çÌòµé¤òÉñ¤ï¤ì¤ë¤Í¤¨¤µ¤ó¤¬¤¿¤¬¤É¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÅÔ¤ª¤É¤ê¤Î²Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢½©¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤òÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î·Ýµ¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ª´é¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉñµ¸¤µ¤ó¡¢·Ýµ¸¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜÉñÍÙ¤ËÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢½©¤Î²¹½¬²ñ¤Ë±þ±ç¤Ë¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Î³«ºÅ¤Ï¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤¿¤é¤º¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÇÉñ¤¦¤Î¤ÏµÀ±à¹ÃÉô¤ÎÀº±Ô¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤¬Èþ¤·¤¤Éñ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥À¥ó¥¹
¡¡ÅÔ¤ò¤É¤ê¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£³°¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¤È¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥¤¡¢¥Þ¥¤¥³¥¢¥ó¥É¥²¥¤¥³¡£¥Æ¥ê¥Ö¥ê¡¼¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥¢¥ó¥É¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥Ù¡¼¥ê¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥·¥Ö¥¥â¥Î¡¢¥¢¥ó¥É¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÅÓÃæ¤ÎÄ¹±´¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï±´¤Î²Î»ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤¿¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎËþ³«¤Î¤«¤¬¤ê²Ð¤Ëºù¤¬ÍðÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÎËë¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢É¬¤º¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¯¡£²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¤¦¤±¤ë¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥À¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡×¤À¤Î¡Ö¥È¥ì¡¦¥Ó¥¢¥ó¡×¤À¤ÎËþÂ¤½¤¦¤Ë»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÔ¤ò¤É¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃãÀÊ¤Ä¤¤Î·ô¤òÇã¤¨¤ÐÉñÂæ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤Î¤ª¼êÁ°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºù¤Î¾Æ¤°õ¤Î²¡¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¾åÍÑñ½Æ¬¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤ªÃÄ»Ò¤ÎÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ª»®¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡£¤ª»®¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Î¿§¤Ï¡¢Çò¡¢º°¡¢¹È¡¢ÎÐ¡¢Ãã¡¢¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤Ã¤¿¿§¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡ÀÎ¡¹¤Î¤³¤ÎÃÄ»Ò»®¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾Æ¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ä¤Ê¤®ÃÄ»Ò¤Î³¨»Õ¤ÎÏÓ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÁêÅö¤ÊÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¾®»®¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª²û»æ¤ËÊñ¤ó¤ÇÃúÇ«¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¡£
¡¡µÀ±à¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤ªÅ¹¤Ç°û¿©¤ò¤·¡¢¸½¶â¤Ç²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥É¤è¤ê¤â¸½¶â¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤âÆ±¤¸¡£¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ªÄà¤ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ô¤ó¤È¤·¤¿¿·»¥¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤ªÃã²°¤µ¤ó¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤»¤º¡¢¸åÆü¡¢ÀÁµá½ñ¤Ç¤ÎÀÁ»»¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÁµá¤Îº¢¤Ë¤Ï²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±°û¤ó¤À¤«¤Ê¤É¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤Î¤¬¡¢µÒÂ¦¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶â³Û¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤´±ï¡£ÀÅ¤«¤ËÂ¤ò±ó¤¶¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£¤ªµÒ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë³Û¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤¹¤Î¤¬¤ªÃã²°¤Î½÷¾¤ÎÏÓ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¡×¤Ï¡¢³Î¤«¤ËµþÅÔ¡¦µÀ±à¤Ë¤Ïº£¤â»Ä¤ë´·½¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤òÎä¤¿¤¤ÇÓÂ¾À¤ÎÉ½¤ì¤È¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Áá·×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸µ¡¹¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤â¤Ä¿ÍÆ±»Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£³Ê¼°¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿µ¤ß¤ÈÇÛÎ¸¤¬¼«Á³¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µÀ±à¤ÎÉáÄÌ¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤é¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢Í½Ìó¤ò¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢µÀ±à¤Î¤ªÃã²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¸¤ß¤Î¤«¤¿¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µÀ±à¤Ç¤Õ¤é¤ê¤ÈË¬¤Í¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤´Í½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤Æ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÁêÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµþÅÔ¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤Êµ÷Î¥´¶¤Î°ì¤Ä¡£·è¤·¤ÆÇÓ½ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿´ÇÛ¤ê¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤âÊÌ¤ËµþÅÔ¿Í¤¬¤È¤¯¤ËÉô³°¼Ô¤Ë°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÉ¸½à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ±»Î¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªÃã²°¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÉ¬¤º°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤ªÅ¹¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ï½ÀÆð¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬¡¢°ì¸«¤µ¤ó¤ò²÷¤¯¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£Í×¤Ï¤½¤Î¤ªÅ¹¤ÎÉÊ³Ê¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¸ÜµÒ¤«¤É¤¦¤«¤Î¸«Äê¤á¤ò°ì½Ö¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¼ÂºÝ¤ËµÀ±à¤Î¤É¤Î¤ªÅ¹¤¬°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¤Ç¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨ËÜÅö¤ËËþÀÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤½¤Î»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ä¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤½¤Ã¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤¹¤Æ¤¤Ê°ì¸®¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÀ±à¤Ï¶¹¤¤Ä®¤Ç¤¢¤ë¡£Å¹Æ±»Î¤Ï¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤æ¤¯Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î°ì¸À¤ÇÈâ¤¬³«¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ä¡¢¼¼Æâ¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¡¢´ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë³è¤±¤é¤ì¤¿²Ö¤¬ÄÔÂ¼»ËÏ¯ÀèÀ¸¤Î²ÖÆþ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÉ¤Î²ÖÆþ¤¬ÀèÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¤È¤ï¤«¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¬¡¢²ñÏÃ¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ó¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¥°¥é¥¹¤¬¥Ð¥«¥é¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤Î»ÞÊª¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¹á¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¿´¿Ô¤¯¤·¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢¼«Á³¤Èµ¤¤Å¤±¤ë´¶À¤³¤½¤¬²¿¤è¤ê¤Î¸°¤À¤í¤¦¡£ÎÉ¤¤¤ªµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤âÊÙ¶¯¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤Æ¤º¡¢¾þ¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ®¤òÌ£¤ï¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¤â¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢µÀ±à¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¡¢²¹¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Ò¤Í¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤ÀµÀ±à¤Î¶õµ¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥«¥á¥é¤ò¸ª¤«¤éÄó¤²¤Æ¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬Èù¾Ð¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡µÀ±à¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ø¤Ó¤ä¿´¤Î½àÈ÷¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÐ¾ö¤ÎÆ»¤òÊâ¤¡¢Ï·ÊÞ¤Î¥Ð¡¼¤ÎÈâ¤ò²¡¤¹¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´«¤á¤é¤ì¤¿ÀÊ¤ËÀÅ¤«¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤¹¡£°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Å¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½êºî¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢µÀ±à¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ëµ·¼°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Å¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¾ïÏ¢¤¿¤Á¤ä¤´¼ç¿Í¤È¡¢¿·¤·¤¯³«¤¤¤¿Å¹¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎµÀ±à¤È¤¤¤¦³¨´¬¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¡¢·Ê¿§¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡µÀ±à¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê½êºî¤ä¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÉ¤Ë¤«¤«¤ëÃÄÀð¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Þ¤Ê¤¶¤·¤³¤½¤¬¡¢µÀ±à¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Î¸°¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢°ÂÅÄÀã»á¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎµþÅÔÊë¤é¤·¡¡12¥ö·î¤òÌû¤·¤àºîË¡¤ÈÈþ°Õ¼±¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤¬µþÅÔ¤Ë20Ç¯¶á¤¯Êë¤é¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤Êý¡¢Ì£¤ï¤¤Êý¤È¤Ï¡£
