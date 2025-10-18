AI»þÂå¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤È¤Ï¡Ä¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡ÖÏ»¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×
AI³×Ì¿¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¡¢
AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Ï¡¢
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢AI¤¬°µÅÝÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¤È¡ÖÃÎ¼±¤Î³èÍÑ¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
AI¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í´Ö¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÄ¾´ÑÅªÈ½ÃÇ¡×¡ÊIntuitive Decision¡Ë¤È
¡ÖÃÒ·Ã¤Î³èÍÑ¡×¡ÊWisdom Management¡Ë
¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¼±¡×¡ÊKnowledge¡Ë¤È¤Ï
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢
½ñÊª¤äÊ¸¸¥¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢
¡ÖÃÒ·Ã¡×¡ÊWisdom¡Ë¤È¤Ï
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢
·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤«¤é¤·¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤Î¡ÖÃÒ·Ã¡×¤È¤Ï¡¢
²Ê³ØÅ¯³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ý¥é¥ó¥Ë¡¼¤¬¡¢
Ãø½ñ¡Ø°ÅÌÛÃÎ¤Î¼¡¸µ¡Ù¤ÇÄêµÁ¤·¤¿
¡Ö°ÅÌÛÃÎ¡×¡ÊTacit Knowing¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
AI¤ËÈæ¤Ù¡¢¿Í´Ö¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÄ¾´ÑÅªÈ½ÃÇ¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤Þ¤¿¡¢
·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÅª¤ËÄÏ¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢
ËÜÍè¡¢¿Í´Ö¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£AI¤¬È¯´ø¤¹¤ë¡ÖÄ¾´ÑÅªÈ½ÃÇÎÏ¡×
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢AI¤Ï¡¢
¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Î½éÊâÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÂåÂØ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±ÊÇ¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Æ»Ï©»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤
½ÏÎý¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¤È¡¢µÒ¤òÄÏ¤Þ¤¨¤ä¤¹¤¤¡×
¤È¤¤¤¦Ä¾´Ñ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
ÆüËÜ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢
²áµî¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¤ä¾èµÒ¾ðÊó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢AI¤¬È½ÃÇ¤·¡¢
¿·¿Í¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¡¢¤É¤³¤òÁö¤ë¤Ù¤¤«¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢
¼ÂºÝ¤ËÇä¤ê¾å¤²¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ÎÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈÈºá¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡×
¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¡¢
·Ù»¡´±¤Ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÈÈºá¤Î¸¡µóÎ¨¤äÍÞ»ßÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î·Ù»¡´±¤¬Ä¾´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¡¢AI¤¬ÂåÂØ¤¹¤ë»Å»ö¤Ï¡¢
¡Ö´ÊÃ±¤ÊÃÎ¼±Ï«Æ¯¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢
Ä¾´ÑÅªÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±Ï«Æ¯¡×¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç
¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¼±Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
¾Íè¤ÎÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£AI¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢
¡ÖAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂåÂØ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Î
Global Agenda Council¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¤³¤Î²ñ¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢
¼¡¤Î¡Ö»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤¬¡¢AI¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢
°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¡¡¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£
ÂèÆó¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
Âè»°¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¤·¤«¤·¡¢
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¡Ö»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¤³¤ì¤é¡Ö»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢´Ê·é¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÏ
¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¼õÉÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä°ÆÆâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢
¡Ö¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Äê·¿Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢
AI¤¬´ÊÃ±¤ËÂåÂØ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¹âÅÙ¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ½ÎÏ¤ò
¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¼¡¤Î¡ÖÆó¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè°ì¤Ï¡¢¡ÖÈó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸ÜµÒ¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÌµ¸À¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿ä»¡¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢
¤³¤Á¤é¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¤Ï¡¢¡ÖÂÐ¿ÍÅª¿¼ÁØ¶¦´¶ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢
Èó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òºÇ¹âÅÙ¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
ºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¡ÖÈó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡×¤È
¡ÖÂÐ¿ÍÅª¿¼ÁØ¶¦´¶ÎÏ¡×¤Ï¡¢
AI¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÏ
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
ºâÌ³¤ä»ñºà¤ä¿Íºà¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢
¤³¤ì¤«¤é¡¢AI¤¬¿Í´Ö°Ê¾å¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¡¢AI¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ë
¸þ¤«¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
ÆÃ¤Ë¡¢¼¡¤Î¡ÖÆó¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè°ì¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢
¤½¤ÎÎÏ¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¤Ï¡¢¡Ö¿´Íý¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ê¤É¤ÇÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢
Çº¤ß¡¢¶ì¤·¤à¤È¤¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢
¤½¤ÎÎÏ¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤È¡Ö¿´Íý¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤â¤Þ¤¿¡¢
AI¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤Î¹âÅÙÃÎ¼±¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢
¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÏ
ºÇ¸å¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÎÈ¯ÌÀ¡×¤ä¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯°Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÅ·ºÍÅªÇ½ÎÏ¤Ï¡¢
AI¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢
°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¡ÖÆó¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ï¡¢¡Ö½¸¹çÃÎ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¼±¤ÈÃÒ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢
µÄÏÀ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤äÃÒ·Ã¤¬¡ÖÁÏÈ¯¡×¡ÊEmergence¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ë
¥×¥í¥»¥¹¤òÂ¥¤¹ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ë
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÎÏ¡×¤È¡¢
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾®¤µ¤Ê¥¨¥´¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤òÁÏ¤ë
¡Ö¥¨¥´¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÂèÆó¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥Æâ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡ÖÈ¯°Æ¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼þ°Ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¾å»Ê¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÆÀ¤·¡¢
ÁÈ¿¥¤ò±ß³ê¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö¼Â¸½¡×¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤È¤Ï¡¢
Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿·µ¬¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯°ÆÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¤³¤ì¤é¡Ö½¸¹çÃÎ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥Æâ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢
¤³¤Î¡ÖÆó¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤â¤Þ¤¿¡¢AI¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡ÖÏ»¤Ä¤ÎÎÏ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¡¢AI¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¡¢
¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¡ÖÏ»¤Ä¤ÎÎÏ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
Âè°ì¡¡Èó¸À¸ìÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ
ÂèÆó¡¡ÂÐ¿ÍÅª¿¼ÁØ¶¦´¶ÎÏ
Âè»°¡¡À®Ä¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ
Âè»Í¡¡¿´Íý¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ
Âè¸Þ¡¡½¸¹çÃÎ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ
ÂèÏ»¡¡ÁÈ¿¥Æâ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½ÎÏ
½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎAI³×Ì¿¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Ï¡¢
ÃÎ¼±Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂçÎÌ¼º¶È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ä¼Ò°÷¤¬¡¢
¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ëá¤¯¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²æ¡¹¸Ä¿Í¤â¡¢AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨
¡¡°Ê¾å¡¢ÅÄºä¹»Ö»á¤Î¿·´©¡Ø¡Î¿·ÈÇ¡ÏÌ¤Íè¤òÍ½¸«¤¹¤ë¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¡ÁÀ¤³¦¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢AI¡¢°äÅÁ»Ò¹©³Ø¡¢½¡¶µ¡¢²Ê³Ø¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÉÔ»à¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò½Ä²£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
『【新版】未来を予見する「五つの法則」』