¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬10·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½ãÇò¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï10·î10Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¹âÍº±Ç²èº×¡×¤Ç¡¢¿å¾å¹±»Ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡ÊÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8·î29Æü¸ø³«¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÍº»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤ò³®ÀûË¬Ìä¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈ²¬¤ä¿å¾å¤é¤Ï10Æü¡¢¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹á¹Á¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¶åÎ¶¾ëºÖ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²Í¶õ¤Î³¹¡ÖÂèÆó¶åÎ¶¾ëºÖ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Îø°¦Êª¸ì¤À¡£
¡Ô¡ÈÂæÏÑ¹âÍº±Ç²èº×¡ÉÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¼Õ¼Õ¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃËÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤È3¿Í¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ô½ãÇò¤Î°áÁõ¤¬¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤¤£¡Á¡Á¡Õ
¡Ô¥Ø¥¢¤â¥á¥¤¥¯¤â°áÁõ¤â¡¢Á´Éô»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡Õ
¡Ô¥ß¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤â¡Ègood¡É¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç7·îÃæ½Ü¡¢µÈ²¬¤¬È±¤ò20cm¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡ÔÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Õ
¡ÔÈ±¤ÎÌÓ¤â¤¦¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Õ
¡¡¤È¡¢µÈ²¬¤ÎÈ±¤Î¿¤Ó¤ÎÂ®¤µ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï2024Ç¯4·î¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬·ÝÇ½ÉôÌç¤òÆÍÁ³¡¢µÙ¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤äÍÂ¼²Í½ã¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¸½»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖµÈ²¬¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê°ÜÀÒ¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦Æâ¤Ç¤â»Å»öÇ®¿´¤ÇÉ¾È½¤¬¤è¤¯¡¢¸¶ºî¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¥«·î¤âÁ°¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ò»Å¾å¤²¤Æ¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¾å±éÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡Ù¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î13Æü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁ´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤ò¶ì¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2026Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤Î¾ì¤Ï¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£