¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬17Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤ä¤Ê¡×¤È¤â¤é¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤ä¤Ê¡¢¤â¤¦¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¤È´¶Ã²¡£Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤â¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼«Á³¤ä¤Í¤ó¡£¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ä¤Í¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡²ÆÈÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤â¡×¤ÈÄáÉÓ¡¢²ÆÈÁ¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤â¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ä¤í¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤ä¤í¡¢³ä¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö¡È¤¢¡¢²ÆÈÁ¤ä¡É¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³¡¢¥Ð¥¹¤âÅÅ¼Ö¤â¾è¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¤¤Ä¤â³¹¤ò¡ÊÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆÃ¤ËÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±Åª¤ËÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£