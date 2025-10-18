¡Ö¤¢¤È4¤Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç·è°Õ¡ªÈ¾ÌÜ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤äMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼»ý¤ÄÍ³¿¤â¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆü¡×¡Ö°Î¿Í¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò½Ë¤¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè4Àï¤Ë¾¡Íø¡£4¾¡0ÇÔ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö4¡¡more¡×¡Ê¤¢¤È4¤Ä¡Ë¤Èµ¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È4¾¡¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¼Ì¿¿¤äËÜÎÝÂÇÆ°²è¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¸å¤ÎÇ¨¤ìÈ±¤ÇMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»³ËÜÍ³¿¤äÈ¾ÌÜ¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤â¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖLegend¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°Î¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆü¡×¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÇÇú¾Ð¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤·ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü°ìÆü¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ç¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£