Á°Àá2Ï¢¾¡Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤ÏKUROBE¤¬¾¡Íø¡ª ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè2ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè2ÀáGAME1¤¬18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÈø±¿Æ°¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ë¤Æºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤È£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÀá¡£ºë¶Ì¾åÈø¤ÏPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ë¡¢KUROBE¤Ï²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2Ï¢¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø¿ô¤¬2¤ÇÊÂ¤Ö¥Áー¥à¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤È¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë»³Ãæ¹¨Í½¤ÈÆþß·¤Þ¤¤¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë´äºê¤³¤è¤ß¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¹õ¸å°¦¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ë´äß·¼Â°é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëKUROBE¤Ï¡¢OH¤Ë¶âÅÄè½¼Â¤È¥ìー¥Ê¡¦¥·¥å¥Æ¥£¥°¥íー¥È¡¢MB¤Ë»³¸ý¿¿µ¨¤È¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥·¥çー¥ë¥Æ¥ó¡¢S¤Ë°ÂÅÄÈþÆî¡¢OP¤ËÈª°ª¡¢L¤Ë±º»³°¼ÈÞ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¥Áー¥à¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¡¢½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÀº¹¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæÈ×¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤¬15ÅÀ¤«¤é4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¥êー¥É¤òºî¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëKUROBE¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¡¢¥ìー¥Ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È³°¹ñÀÒÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤½ªÈ×¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê25-23¤Çºë¶Ì¾åÈø¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏKUROBE¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7-2¤È5ÅÀ¤ò¥êー¥É¤·¤¿KUROBE¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤äÈª¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤â¡¢Èª¤¬¥µー¥Ö¤Ë²ó¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿KUROBE¤¬Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ø¤È¾è¤»¤¿¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿KUROBE¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È½øÈ×¤Ïºë¶Ì¾åÈø¤Ë¥ß¥¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢KUROBE¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤Ï2ËçÂØ¤¨¤Ç³ùÅÄºé´õ¤È¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥é¥Ñ¥º¤ò¥³ー¥È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ßÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢16-16¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þºë¶Ì¾åÈø¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢KUROBE¤â¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ä¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤ÇºÆ¤ÓÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥¯¥àÂçÄí¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤êKUROBE¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤âKUROBE¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿ßÀ¾¾ÌÀÆü¹á¤ò´Þ¤á¤¿¥ß¥É¥ë¹¶·â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤â¡¢KUROBE¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¡¢21-21¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¡¢ÆâÀ¥¸Í¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç22ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß½ªÈ×¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï2Ï¢Â³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çºë¶Ì¾åÈø¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï6-2¤ÈKUROBE¤¬ÂçÉý¤Ë¥êー¥É¤¹¤ëÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞKUROBE¤¬¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¡£¥³ー¥È¥Á¥§¥ó¥¸¸å8-8¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇKUROBE¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿KUROBE¤¬15ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏKUROBE¤¬¼è¤êÀÚ¤êGAME1¤ÇÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GAME2¤ÏÆ±¤¸¤¯¾åÈø±¿Æ°¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ13:05¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ºë¶Ì¾åÈø 2-3 KUROBE
Âè1¥»¥Ã¥È 25-23
Âè2¥»¥Ã¥È 20-25
Âè3¥»¥Ã¥È 20-25
Âè4¥»¥Ã¥È 28-26
Âè5¥»¥Ã¥È 13-15