¡ÈÁí»ñ»º7²¯±ß¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ö¤â¤Ã¤È¹¤¤²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÎÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¸µ´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î13ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇÁí»ñ»º¤Ï¡Ö7²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢ÊÝÍ³ô¤Ï¡Ö1400¡Á1500ÌÃÊÁ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¹¤¤²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é?¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Öº£¡¢79.3¤«79.4Ö¤Î3LDK¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¹¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÆÏ¤¯ÊªÉÊ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£