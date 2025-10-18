¡ÚÂ®ÇÏ¡Û·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç64ºÐÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡Æ¬¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì½Å½ý ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ö¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡× ¼«Âð¶á¤¯¤Ç¥¥Î¥³¼í¤êÃæ
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç64ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®ÇÏ¡Û·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç64ºÐÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡Æ¬¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì½Å½ý ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ö¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡× ¼«Âð¶á¤¯¤Ç¥¥Î¥³¼í¤êÃæ
µ¼Ô
¡Ö·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤¹¡£¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÌ±²È¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿¹¤ÎÃæ¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë½»¤à64ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Ç¥¥Î¥³¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÆ¬¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¤òÄÞ¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡ÖÁ´Á³¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¿Í¤´¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ö¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
º£·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤Ë»¶ÊâÃæ¤Î¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£