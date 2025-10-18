ÂçÃ«3È¯10K¡¢Å¨·³¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÂçÀä»¿¡¡17¾¡¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ö±³¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£º£Ìë¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¡¢MVP¤µ¤é¤Ã¤¿ÂçÃ«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Âç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡£4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤âÂçÃ«¤ò¾Î¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤³¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢4²ó2»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Íã¤Ø¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·øº¸¤Ø3ËÜÌÜ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò¿¶¤êÊ§¤¦Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÈÖ¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥¯¥«¥ë¥Ó¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î±ÇÁü¤òX¤Ç¸ø³«¡£º£µ¨17¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡£14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ò3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤µ¡£Èà¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£º£Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MLB¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤¬À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¡£±³¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£Ìë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢µå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤è¡×¤ÈÂç¤¤¤Ê¤ë¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
