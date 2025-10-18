GÂçºå¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç29Ç¯¤Ö¤ê¶þ¿«ÅªÂçÇÔ¡¡³«»Ï19Ê¬¤Ç3¼ºÅÀ¡Ä¾å°ÌÁè¤¤¤ÎÇð¤Ë´°ÇÔ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
1996Ç¯¤ÎÇðÀï°ÊÍè
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬10·î18Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34ÀáÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç0-5¤Î¶þ¿«Åª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Àï5ÅÀº¹°Ê¾å¤ÎÇÔÀï¤Ï1996Ç¯5·î4ÆüÇðÀï¡Ê1-7¡Ë°ÊÍè¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤â½¤Àµ¤Ç¤¤º¡¢¾å°Ì¤ÎÇð¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾7Ê¬¡¢MF¾®Àô²ÂÊæ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤ÇDF¥¸¥¨¥´¡¢MFÃæÀîÆØ±Í¤Ë3¼ºÅÀ¤·¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWºÙÃ«¿¿Âç¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ5¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç5ÅÀº¹°Ê¾å¤ÎÇÔÀï¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ç0-5¤Î¹õÀ±¤Ï1995Ç¯7·î15Æü»Ô¸¶ Àï¡Ê0-5¡Ë°ÊÍè¤Î30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½×¹©10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÇÔÀï¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤Î¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ2-5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÇð¤Ï¼ó°Ì¼¯Åç¤È¤ÎÆÀÅÀº¹¤ò3¤Þ¤Ç½Ì¤á¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯5È¯²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë