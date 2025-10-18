ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¡¢15ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÇJ2¹ß³ÊÇ»¸ü¤Ë¡¡»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ12º¹¡ÄÆÀ¼ºÅÀÂçº¹¤ÇµÕÅ¾¤Ï¸·¤·¤¯
ÅìµþV¤Ë0-1¤ÇÇÔÀï¡¢²£ÉÍFM¤¬±ºÏÂ¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤¿¤áµÕÅ¾¤Ç¤Î»ÄÎ±¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10·î18Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡15»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀ12º¹¤Ë¡£ÆÀ¼ºÅÀ¤â18º¹¤Ç¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤ÇµÕÅ¾»ÄÎ±¤¹¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë²£ÉÍFM¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï²£ÉÍFC¤¬¾¡Íø¤Ç¡¢¼¡Àï¤òÂÔ¤¿¤º¤ËJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤È·ø¼é¤ò»Ä¤ëÅìµþV¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¡£Åìµþ¤Þ¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢6·î15Æü¤Î²£ÉÍFMÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢GKÅÄÂåÎ°²æ¤òÃæ¿´¤Ë½øÈ×¤«¤éÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÎ¿¤°¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾36Ê¬¤ËÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ÆDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤ê¤«¤éÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤â¹¥µ¡¤ÇÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¹ï¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢±ºÏÂ¤Ë4-0¤ÇÂç¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ12º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍFM¤¬»Ä¤ê4»î¹ç¤òÁ´ÇÔ¤«¤Ä²£ÉÍFC¤¬2Ê¬2ÇÔ°Ê²¼¤Ç¡¢¿·³ã¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂçº¹¤ÇÁ´¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¿·³ã¤Ï¡¢¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¡¢6·î22Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤à¤È¡¢¼ù¿¹´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò·èÃÇ¡£Æþ¹¾Å°¥³¡¼¥Á¤¬¾º³Ê¤¹¤ë·Á¤Ç¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¡£Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¸å¡¢14»î¹ç¤Ç3Ê¬11ÇÔ¤È¤¤¤Þ¤À½é¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë