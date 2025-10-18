°ÂÉôÍµ°ª¤¬²£ÉÍFMÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡¡±ºÏÂ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½é¥Ô¥Ã¥Á¡ÄJ1¤Ç¤Ï2296Æü¤Ö¤ê
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎFW°ÂÉôÍµ°ª¤¬¡¢10·î18Æü¤ÎJ1Âè34Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¸åÈ¾36Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»þÂå¤Î2021Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÉô¤Ï19Ç¯²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎB¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤éÉé½ý¤¬Â¿¤¯°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤º¡¢23Ç¯6·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢21Ç¯5·î16Æü¤¬¸ø¼°Àï¤ÇºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡23Ç¯²Æ¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÉüµ¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ´ü¤ÎÉé½ý¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï10·î16Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö°ÂÉôÍµ°ª¤Î¾ì¹ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á2¥õ·î¤Ç¤â°ÂÉôÍµ°ª¤¬¸ø¼°Àï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬2ÅÙ¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÍµ°ª¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½Ð¾ì¤¬±ºÏÂ¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï1616Æü¡ÊÌó4Ç¯5¤«·î¡Ë¤Ö¤ê¡£J¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¼¯Åç»þÂå¤Î19Ç¯7·î6Æü¤ÎJ1Âè18Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï°ÊÍè2296Æü¡ÊÌó6Ç¯3¤«·î¡Ë¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë