óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¡È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¥·¥å¡É»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²£´é¤¬À¤³¦°ìåºÎï¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æºá¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢Í§Ã£¤È²ñ¤¦»þ¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ë¥è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤¤Ê¥·¥å¥·¥å¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡¡¥Ý¥Ë¥ÆÂç¹¥¤¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ»÷¹ç¤¦¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¡¢¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡¡¤·¤«¤âÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡¡¤Ê¤®¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ§Ã£¤ÎÀ¤³¦ÀþÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡¼¤¿¤ó¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥é¥Ö¥Ö¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Î¤Í¡¡²£´é¤¬À¤³¦°ìåºÎï¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ë¤Î¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡©¡ª¡ª¡ª¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¥·¥å¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æºá¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£