½»µÈÈþµª¥¢¥Ê¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×6ºÐ¤Ç³¤³°Êë¤é¤·¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤¿¤Þ¤ê¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤ÈÂçÀ¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¤³°À¸³è¤Ç¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡£°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î±ýÍè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿½»µÈ¡£
¡¡¡Ö±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸½ÃÏ¹»¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡£È©¤Î¿§¡¢È±¡¢¿§¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤â°ã¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¡£
¡¡¡ÖÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢ÂçÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÇËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¤ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤ß¡Ö³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£