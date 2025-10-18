ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤È¤Î¡ÈºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ËÉ×¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤¬È¿±þ
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡ÖYouTube»£±Æ¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢½ÅÀ¹¤ÈYouTube»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó»£±Æ¥×¥í¤¹¤®¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¶áÆü¥¤¥ó¥¹¥¿ºÜ¤»¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ÅÀ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Á¤ó¡©¤µ¤È¤â¤ß¡©¥È¥â¥·¥²¡©¤É¤ì¤¬¤¹¤¡©¾Ð¡£YouTube¤âºòÆü¤¢¤²¤¿¤Î¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡×¤È2¿Í¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¼ã¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¤«¤ï¤¤¤£¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÏºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£