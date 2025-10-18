ÄÔ´õÈþ¡¢Ì²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ø¹»¤ÎÆü¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤ÎÄ«¤ËÌ²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ󠄀´õÈþ¡¢À¸¸å2¥«·î¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤ò¸ø³«
¡¡10Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÄÔ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é»ä¤Î¤á¤Þ¤¤¤ÈÆ¬ÄË¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿1Æü¤Ç¡£²¿¤È¤«Ìë¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤¿¡×¤È¿É¤¤ÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÌµ»ö2¿Í¿²¤«¤·¤Ä¤±´°Î»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁáµ¯¤¤Î¤³¤¢¡£¤¤¤Ä¤â³Ø¹»¤ÎÆü¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ¡Ø¤â¤¦°ì²ó¿²¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ì²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£