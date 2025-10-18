¡ÖÍ¦µ¤Í¿¤¨¡¢À¼¾å¤²¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡×¡¡Éã¿Æ¤ÎÀË½¹ÔÁÊ¤¨¡¢21ÆüÈ½·è
¡¡ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¤Ç¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯´¯¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Éã¿Æ¤ËÉÙ»³ÃÏºÛ¤¬21Æü¡¢È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊ¡»³Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼ÂÌ¾¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤à¤¬¡ÖÀ¸¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ÇË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÎÂçÌç¹¼£Èï¹ð¡Ê54¡Ë¤¬ºòÇ¯3·î¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏÆ±·î°Ê¹ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÈï³²¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¡£Èï¹ð¤Ï¸øÈ½¤ÇÀ¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ÊÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¡¢Èï³²¾õ¶·¤òË¡Äî¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¡£¸øÈ½¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿´¿È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÐÄî¤·¡ÖËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÈï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£