「ショウヘイが今夜やったことは、私がこれまでに見た中で最もクレイジーなこと」大谷1試合3発＆7回途中、10K無失点に同僚グラスノーもあ然「ぶっとんでいる」
圧巻のパフォーマンスに同僚も驚きを隠せない。
現地10月17日に本拠地で行われたブルワーズとの優勝決定シリーズ第4戦にドジャース・大谷翔平は「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中2安打無失点、10奪三振の快投。打撃では1試合3発の圧巻の打撃を見せ、チームは5−1とブルワーズを下し、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。
ポストシーズンでは打撃不振が心配されていたが、この日はさすがの活躍を見せた。
まず投手としては初回のマウンドは先頭に四球を与えながら、その後は三者連続三振と上々の立ち上がりとなった中、次は打者としても存在感を示す。
ブルワーズ先発左腕、ホセ・キンタナの変化球を捉え、右翼席に飛び込む飛距離446フィート（約136メートル）の特大アーチで本拠地ファンを熱狂させた。
そしてこれが後に続く大谷ショーの幕開けだった。4回二死の第3打席でも2番右腕、パトリックの内角低めカットボールを捉えると、飛距離469フィート（約143メートル）と打球は屋根に当たって、球場外に飛び出す、超特大のアーチで、ポストシーズン4号をマーク。圧巻のアーチにはMVPトリオの1人、フレディ・フリーマン、ミゲル・ロハスらも思わず頭を抱えるほどだった。
さらに勢いは止まらない。7回一死で迎えた第4打席だった。相手守護神、トレバー・メギルの内角フォーシームを楽々と捉えて、左中間席まで運び、これでポストシーズン5号。
打球速度113・6マイル（約182・8キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）の特大＆弾丸アーチ、ポストシーズン1試合3発は史上11人目、ドジャースにおいてポストシーズンで先発して本塁打を放ったのは史上初の快挙となった。しかも大谷は降板直後の打席、投手として100球を投げ終えた後の圧巻のパフォーマンスだった。
投げては前半はフォーシーム、スイーパーを中心に、4回以降はスプリットも効果的に使い、バッテリーを組んだウィル・スミスの配球もさえ、ブルワーズ打線に的を絞らせなかった。
6回3分の0、100球を投げ2安打無失点、10奪三振、3四球と、新たに挑んだ二刀流シーズンにおいて、投手としてもさらに進化した姿を示した。
ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPにも輝いた背番号17には、ナインからも称賛の声が寄せられた。
地元メディア『スポーツネットLA』のXではシャンパンファイト後の選手インタビューの様子が公開され、先発陣の1人、タイラー・グラスノーは大谷のこの日の活躍についてこう応えている。「ショウヘイが今夜やったことは、野球場で私がこれまでに見た中でおそらく最もクレイジーな事だと思う」と興奮を隠しきれない。
ナ・リーグ優勝決定シリーズでは打撃不振がクローズアップされたこともあった。それでもしっかり巻返す姿勢を見せてくるのが二刀流、大谷の真骨頂でもある。
「このシリーズをそれ（3発）で締めくくり、ワールドシリーズに臨むなんて…ぶっとんでる」と最後まで首を振りながら、投げては160キロ超え、1試合3発、しかも100球を投げ終えた後の打席でアーチを放つという、離れ業を見せた同僚に最後まで信じられない様子だった。
大谷の圧巻のパフォーマンスには米ファンの間からも「オオタニがワールドシリーズで何をするのかも、めっちゃ楽しみ」「歴史的なゲーム」「史上最高の選手」と反響が広がっている。
