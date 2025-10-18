照英、20歳になったばかりの愛犬との別れを報告「出会えて20年ずっと幸せでした」
タレントの照英（51）が18日に、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。
【写真】「ずっと幸せでした」20歳の愛犬との別れを報告した照英
「皆様にご報告があります」と切り出し、「2025年10月8日に20歳を迎えたばかりの愛犬テンですが、本日10月18日永眠致しました 20歳10日の生涯でした」と報告。
「日頃よりテンを見守って頂き、沢山の応援をして下さった皆様、本当に有り難う御座いました」と感謝の言葉を添え、「私達、家族全員はテンと出会えて20年ずっと幸せでした。そして、本当に楽しかったです。『天国で沢山遊ぶんだよテンテン、またいつか一緒に散歩しようね』ありがとう…」と長年連れ添った愛犬への深い愛情をにじませた。
今月8日の投稿では、妻と娘たちが手作りした愛犬の顔を模した特製ケーキで20歳の誕生日を祝ったばかり。それからわずか10日後の別れとなった。
この投稿には「テンちゃん 長生きすごいよ いっぱい頑張りましたね」「沢山の愛と癒しをありがとう」「素敵な家族と出会えて20年幸せだったね また会おうね」など追悼の言葉が多く寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女（15）、16年11月に次女（8）が誕生した。
