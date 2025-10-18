【ガルアワ】原因は自分にある。吉澤要人、“洗練クール”で魅了 美しい立ち姿が際立つシンプルコーデ
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の吉澤要人が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身カット】美しい佇まいすぎ！さすがの頭身で抜群のランウェイ披露の吉澤要人
吉澤は「1st SHOW」内「SLY」のステージに登場。すらりとした立ち姿を生かしたシンプルなファッションに、グレーのアウターをさらりと着こなし、洗練された雰囲気を放った。クールなランウェイで観客の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
