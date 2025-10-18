◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ポストシーズンに強い“お祭り男”キケ・ヘルナンデス選手が、試合後の記者会見で自身の積み上げた記録に驚く一幕がありました。

キケ・ヘルナンデス選手はこの日は8番・レフトで先発。ヒットは出ませんでしたが3回の守備ではレフトライナーを捕球すると驚きのランニングスローで併殺プレーを成功させるなど、チームを救いました。

そんなキケ・ヘルナンデス選手はドジャースで長年活躍してきました。このチームでのポストシーズンにおける出場試合数は85試合。球団史上最多の記録を持つ現カブス所属のジャスティン・ターナー選手には、あと1試合で並びます。

その記録について記者から聞かれると、キケ・ヘルナンデス選手は「光栄です。幸運です。ドジャースはただの球団ではありません。長い歴史を持ち、多くの歴史を持っています。私はプエルトリコ出身で、人生ずっと逆境に逆らって生きてきました。その私にとって、このような記録は本当に特別なことです」と語りました。

またこれまで目の前の試合に集中し続けてきたことで、その記録を意識したことがなかったと明かすと、続けて「ドジャース史上最多のワールドシリーズ出場回数の記録に自分の名前が載ったら最高ですね」と次戦から始まるワールドシリーズへの意気込みを述べました。

最後には改めて「でもドジャースとしてプレーオフ最多出場に迫っているなんて、夢にも思っていませんでしたし、実現するとも思っていませんでした。それはとても特別なことなんですけど、あなたに言われるまで気づかなかった。だから、ちょっと驚いてしまった」と心境を明かしました。