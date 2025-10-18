フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績があり、アイスダンス転向を表明した紀平梨花（23＝トヨタ自動車）が18日、自身のインスタグラムを更新し、カナダ・モントリオールからのショットを公開した。

9月に新たな挑戦を明かした紀平は、この日は黒のダウンベストにレザーキャップを合わせたブラックコーデで眼鏡をかけて街を歩くショットを投稿。「モントリオール お散歩はだいすきなので、どこにいてもよく歩きます。最近はもうかなり寒いです」と説明した。

紀平は4年前に負傷した右足首の疲労骨折から完全復活できず、五輪最終選考会となる12月の全日本選手権につながる先月の中部選手権を欠場。同月末にカナダからのオンライン会見で、西山真瑚（しんご、23＝オリエンタルバイオ）とのカップル結成を電撃表明した。来年2月のミラノ・コルティナ五輪出場を目指す。

フォロワーからは「りかちゃん元気そう」「眼鏡っ娘の梨花ちゃんも、ホント可愛いです」「梨花ちゃん可愛すぎだろ！」「新しいもの全部を楽しんで下さいね！」などのコメントが届いている。