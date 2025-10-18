【ガルアワ】原因は自分にある。大倉空人、舌だしウインクでハートをつかむ 爽やか短髪×白シャツ姿で観客を魅了
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の大倉空人が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身カット】舌ペロやばい！短髪でキュートな大倉空人
大倉は「1st SHOW」内「SLY」のステージに登場。爽やかな短髪に映える白シャツと、淡いブルーのダウンをさらりと着こなした。ランウェイトップでは、舌を出してウインクを決め、観客のハートをつかんだ。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
