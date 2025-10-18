日本維新の会の吉村洋文代表（50）が18日、日本テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に生出演。「立憲・国民は本気度が足りない？」との質問に回答した。

公明党の連立離脱で高市早苗総裁の首相就任が厳しくなった自民党は、維新との連立を目指し、協力を要請。維新は12もの項目を条件に提示し、連立参加に大きく前進した。一方で野党は立憲民主党、維新、国民民主党の3党が協議を行い、国民・玉木雄一郎代表を首班とする案も提示されたが、維新の藤田文武共同代表が17日、協議から離脱する考えを明らかにした。これで、3党による連立は消滅することになった。

番組では吉村氏に「立憲・国民は本気度が足りない？」と直球質問をぶつけ、吉村氏は「YES」を意味する星3つの札を掲げて回答した。

そうして野党3党での協議を振り返り「野田（佳彦）代表が、立憲民主が玉木氏を総理に、首班指名にという話がありました」と回顧。「ただ立憲民主党は安保法制で、違憲な部分があると言っているんですよ」と言い「月末にはトランプ大統領が来るわけですよ。国家運営はそんなに甘いもんじゃないと僕は思っているんですね。じゃあその部分どうすんの？と。そこが折り合ってないのに他党の党首の名前書くんですかと」と述べた。

「これは玉木さんもおっしゃっている通りで、じゃあ立憲民主党として、本当に玉木さんを担ぐんであれば、ちゃんと機関で決定してくださいという話がありました。でも立憲民主党はそれはやりませんでした」とし「僕は本気度がないなと思っています」と明言した。

さらに「僕が言っているのは、立憲民主党と国民民主党が一緒になって本気で玉木さんでいくんだっていうのを、本当にそこまでやってぶつけてくるのだったらね、僕は本気で話を聞くって言っていたんです。でもそれをやらなかったんです、立憲も国民も維新も。できていないです、一緒になっていない」と語り、「であるならば、僕から見るとまずそこで立憲民主党は本気度が足りないと思うし」と言い切った。

続けて「国民民主党に関して言えば、自民と維新足しても過半数足りない中で、総理大臣の芽はなくなるかもしれないけれど、公約で178万の壁、所得税の減税は、高市さんもやるって責任も一緒に負ってくれと、ここまで言っているんですから、そこでなんで“維新は二枚舌だ”という話になるのか、僕は分からないですね」と強調した。