ジバンシイのホリデー第2弾♡限定コフレ＆レースマスク発表

もうすぐ訪れるホリデーシーズン。ジバンシイから、煌めきと洗練を兼ね備えた豪華な第2弾ホリデーコレクションが登場します♡今年は、香り・メイク・スキンケアを網羅する限定コフレをはじめ、極上のラグジュアリーレースマスクもラインアップ。ギフトとしても自分へのご褒美としても魅力的なこのコレクション、11月1日より全国発売予定。見逃せない魅力を一挙ご紹介します。

魅惑の限定コフレで香りと美容をまとう

このホリデー第2弾では、充実内容のコフレセットが多数登場。

ランテルディ コフレ（税込17,380円）には、50mL現品・12.5mLトラベルサイズ・75mLボディミルクが含まれ、ホワイトフラワーとダークノートの調和を楽しめます。

イレジスティブル コフレ（税込17,380円）は、フローラル・ウッディ・フルーティの香調を持つ現品・トラベル・ボディミルクセット。

ランテルディ マスカラ キット（税込5,280円）は、ランテルディ マスカラ現品（8g）とリップバーム（1.5g）ミニサイズの組み合わせ。

ジェントルマン ソサイエティ コフレ（税込16,500円）は、男性向け香水とシャワージェルを併せたセット。

これらはすべて11月1日（土）に発売され、限定仕様のゴールド＆シルバー装飾がギフト感を演出します。

特別なレースマスクで肌にご褒美

ソワン ノワール ファーミングレース マスク（50 mL／税込46,970円）は、97％自然由来成分で構成されたクリーミーなジェルと、20,000本の糸で編まれたレースマスクが融合。

ライフ アルゲ Nやシーファーメントエキスなどの整肌・保湿成分を配合し、フェイスラインを引き締めながら肌にハリを与えます。

使用方法も丁寧にガイドされており、15分のトリートメントで至福の美容時間を味わえます。

パッケージ＆ギフト性も贅沢な演出

ランテルディ／イレジスティブル系コフレは、パリのジョルジュ サンク通りをモチーフにしたホワイトボックスにゴールドの窓飾りをあしらった限定デザイン。

ジェントルマン ソサイエティ コフレはネイビーボックス×シルバー装飾で落ち着いた印象。

さらに、ホリデー ラディアンス セット（税込16,940円）やウィンター ビューティー キット（例税込44,550円）など、メイクやスキンケアを網羅するアイテムも同時展開。

この季節だけの特別なボックスに、心ときめくギフト体験を詰め込んでいます。

心ときめく季節を、ジバンシイとともに♡

今年のホリデー第2弾は、香り・美肌・包みをすべてが揃って登場。コフレからレースマスクまで、上質さと物語性を兼ね備えたラインアップは、ギフトとしても自分へのご褒美としても心に残る選択です。

全国にて、2025年11月1日（土）発売予定。特別なひとときを、上質な輝きで彩ってみませんか？