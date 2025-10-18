米俳優トム・クルーズ（63）が、熱愛がうわさされていたキューバ出身の女優アナ・デル・アルマス（37）と破局したと複数のメディアが報じている。2人は今年2月のバレンタインに英ロンドンで食事を楽しむ姿がキャッチされて以降、ツーショットがたびたび、目撃されてきた。

クルーズが操縦するヘリコプターで移動したり、夏にはスペインのリゾート地メノルカ島沖でヨットクルーズを楽しむ姿などもパパラッチされ、その後もロンドンのウィンブリースタジアムで開催されたオアシスの公演を一緒に楽しみ、手つなぎデートが激写されるなどホットな交際がメディアを賑わせてきた。

アルマスは結婚に向けてクルーズが信仰する新興宗教サイエントロジーについて学び始めたとも伝えられていたが、仕事とサイエントロジーからのプレッシャーによる影響で交際に終止符を打つことにしたという。

英サン紙は関係者の話として「トムとアナは楽しい時間を過ごしてきたが、カップルとしての関係は終わりを迎えた」と報じている。2人の間にあった恋の火花は消えたものの、良き友人としての関係が続いているといい、「友人としての関係の方が良い」と気づいただけだと破局理由を伝えている。

2人は深海をテーマにしたダグ・リーマン監督による新作スリラー「ディーパー」で初共演が予定されていたが、トランプ米大統領による関税問題で撮影の中断が決まったという。すでにリハーサルも行われていたが、撮影再開の目途は立っていないと伝えられている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）