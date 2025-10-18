元でんぱ組.incの根本凪（26）が、18日までに、X（旧ツイッター）を更新。来年3月をもって所属事務所ディアステージを離れ、アイドル活動を終了することを発表した。

根本が現在所属する“一夫多妻制アイドルユニット”清竜人25は、プロデューサー兼メンバーを務める清竜人（36）が年末で活動を一時休止するのにともない、現体制での活動を終了することが決定している。

根本の公式サイトは17日、「この度、本人とも前向きに協議を重ねた結果、根本凪は来年3月をもってタレントとしての活動を一時休止し、株式会社ディアステージを退所することが決定いたしました」と発表した。

根本も「今参加している清竜人25のプロジェクトを一つ区切りにしようと思っていたこともあり、この度『アイドル』というお仕事にお別れをしようと思いました」とXを更新。

「つきましては3月の生誕ライブをアイドルとしてのラストライブとし、これからはお世話になったディアステージを離れて自分の足で新しい活動の仕方を模索していくことにしました」と伝えた。「今後の自分の人生を見つめ直したとき、これまで出会ってきた多くの人や、それぞれの考えに触れる中で、私がまだ知らない『色んな生き方』があることに気づきました」と述懐。

「10年以上にわたり、アイドルとしての根本凪を応援してくださったみなさまに本当に本当にたくさん支えられ、成長させていただきました」と感謝を述べている。

根本は、虹のコンキスタドール、でんぱ組.inc、ねもぺろを経て、現在は、昨年5月より再始動した清竜人25のメンバーとして活動中。グラビアアイドルやVtuberとしても活躍している。