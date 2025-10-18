「２部の選手じゃない」「キレッキレやん」今季５戦３発！ 中村敬斗が決めた鮮やか一撃にファン注目「本当にシュートが上手い」
リーグ戦２戦連発だ。
現地10月17日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第10節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはロデズと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
この一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した中村は、０−１で迎えた前半アディショナルタイム、左サイドでボールを受けると、味方とのパス交換からペナルティエリア内に侵入。迷わず右足を振り抜き、鋭いシュートをゴール右隅に突き刺して、リーグ戦２試合連続のゴールを奪ってみせた。
日本代表帰りながらも、即先発して結果を残したアタッカーに、SNS上では「流れるようなフィニッシュ」「進化が止まらない」「２部の選手じゃない」「ゴールして当たり前みたいな感じがえぐいな」「本当にシュートが上手い」「さすがの決定力」「キレッキレやん」などの声が上がっている。
14日のブラジル戦（３−２）でも貴重な同点弾を決めた中村は、これでリーグ戦５試合で３ゴール。５試合連続の得点関与だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】別格の決定力！中村敬斗が鋭いフィニッシュで今季３点目
