¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡×È¯¸À¤ËÁ´ÊÆ¤¬Ê¨Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Î£·²óÅÓÃæ£±£°£ËÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤È£³ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤Ç£µ¡½£±¤Ç¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¡££´Ï¢¾¡¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ìîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¤È£´¾¡¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤µ¤¢¡¢»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢ÇÆ¤òÀë¸À¤·´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¶âËþµåÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÁª¼êÇ¯Êð£³²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³£°²¯±ß¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÊú¤¨¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹È¯¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬Â¾¤Î£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤òÄ©È¯¡×¤ÈÊó¤¸¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÆ¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö´°àú¤Ê¥Ò¡¼¥ëÅ¾¸þ¤À¡×¤È·ù¤ï¤ìÌò¤È¤·¤Æ¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤â¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÈ¿ÏÀ¡×¤È»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡
¡¡¥¢¥ó¥Á¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¾å¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£×£Ó£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐºÇ¹â¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£¡¡