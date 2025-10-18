玖瑠実（C）モデルプレス

写真拡大

モデルプレス＝2025/10/18】モデルの玖瑠実が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

【写真】人気モデル、ショーパンから美脚披露

◆玖瑠実、ストレートヘア×ニット帽


ショートパンツとロングブーツを合わせたコーディネートを披露した玖瑠実。シャツを前で結んで、美しいウエストをのぞかせた。

◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」


今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】