西山茉希「薬局まで自転車飛ばして」自宅で30分で行ったセルフカラー公開「器用すぎる」「すっぴん？」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの西山茉希が10月17日、自身のInstagramを更新。自宅で30分で行ったというヘアカラーを披露した。
【写真】西山茉希「雰囲気違う」セルフカラーのすっぴんショット
西山は「朝お風呂に入ってたら、『収録までに髪色暗くしたいっ！』ってなったので、薬局まで自転車飛ばして、出発時間ギリギリまでのセルフカラーして、無事に現場まで辿り着きました」と、スタジオでメイクなどを行う前の移動中のショットを投稿。「＃自宅30分カラー」とハッシュタグが添えられており、束ねられた髪の色はこれまでのブラウンカラーよりも、ダークトーンで秋らしい色合いとなっている。また、その後は楽屋からスタジオ入りする様子も続いており、新しい髪色でヘアセットやメイクを行った姿も公開されている。
この投稿に、ファンからは「髪色どっちも素敵」「すっぴん？」「ノーメイクでダークヘアー、雰囲気違う」「30分でこんなに完璧にできるんだ」「器用すぎる」「移動中でも美しさレベチ」「親近感」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆西山茉希「自宅30分」で行ったヘアカラー公開
◆西山茉希の投稿に反響
