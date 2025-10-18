俳優の窪塚洋介（４６）が１８日、都内で主演映画「次元を超える」の舞台あいさつを共演の千原ジュニア（５１）、芋生悠（２７）、板尾創路（６２）、祷キララ（２５）、飯田団紅（切腹ピストルズ）、豊田利晃監督と行い、板尾が冴え渡る話術で場内に爆笑の渦を巻き起こした。

博士役を演じた豊田組常連の板尾は「今回は豊田組のオールキャストみたいな感じでヤバい役者ばっかりで、これ（豊田）が一番ヤバいんですけどね、やんちゃな監督で」と切り出し、「キャストもヤバいですけども。ジュニアと窪塚洋介なんてねえ、一回死にかけてますからね。この世におれへんかってもおかしないヤツですからね」と、ジュニアの２００１年のバイク事故と窪塚の２００４年の転落事故をネタにしたブラックジョークを発射し、場内は爆笑。

「松田龍平なんて半分松田優作で半分松田美由紀ですからね。あんなヤバい俳優いないでしょ」とさらなる爆笑を誘い、「ジュニアなんて、宗教家（の役）で、兄貴の方がえげつないからね。弟ですよ、あれの」と、ジュニアの兄・千原せいじの最近の舌禍までぶっ込んだ。

豊田監督のデビュー作「ポルノスター」（１９９８年）に主演するなど長い付き合いのジュニアは危険な宗教家役。今作を、豊田監督の過去作を含めて１位としつつ、脚本を読んだ時には「これは大スベリするなと思った」と打ち明けた。試写を見て「これが脳内に浮かび上がって撮ってたら、豊田監督おもろかったろうな」と感心したという。

若い頃は豊田監督と「毎日のように遊んでいた」というジュニアは「２１〜２ぐらいの時に居酒屋で（豊田監督と）大げんかしたことがあって」と昔話を始め「僕が１００人が見たらお客さん１００人全員笑かすと思ってコント作ってるけど、おまえは１００人が見たら１００人が面白いと思えるような映画を撮ってるつもりあるんか？つったら、１００人見たら１００人全員面白いと思えるような映画が面白いわけないやろ、俺は１００人見たら１０人しびれる映画撮んねや（と豊田監督が反論し、ジュニアが）それはエンターテイナーとしてどうなんや！？というケンカを若いころしたなあ」と回想。今作を見て「俺、１００人見たら１０人しびれてるうちの一人に入ってると思って、非常に感慨深いものを感じましたね。豊田利晃監督はあの頃から志してたんだなというのを、２〜３０年ぶりに思い出した」と、しみじみと語った。