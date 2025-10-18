◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。投打の活躍に現地メディアからは驚きの声が上がった。

MLBアナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「私たちは大谷翔平という史上最高の選手パフォーマンスを目撃しました」とつづり、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式Xは「ハリウッドでもこんなキャラクターはつくれない。大谷翔平に脱帽」と驚きを記した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式Xは「大谷翔平がドジャースのナ・リーグ優勝決定シリーズ最優秀選手に選ばれました 史上最高！」と投稿した。

MLB公式Xは「なんというパフォーマンスでしょう！」と驚き。続く投稿では「今夜の大谷翔平：3本のホームランを打った わずか2安打許しただけ 6イニングの無失点投球 10人の打者を三振に仕留めた」と紹介し「史上最高の #Postseason パフォーマンスじゃないか？」と伝えた。