¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï17Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ1Âè35Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¹õ¸«ÌÀ¹á¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È/·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òPR¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹õ¸«¤µ¤ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¼þ²ó¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¸«¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@spulse_official)¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤«!!¡×¡Ö¸½ÌòÇµÌÚºä¤¤¿ ´ò¤·¤¹¤®¤ë¤¾!!¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀ¶¿å¤ËÇµÌÚºä¤¬¡×¡Ö¶»Ç®!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¥é¥Ü¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¹õ¸«ÌÀ¹á¤µ¤óÍè¾ì·èÄê!
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Î±ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È/·ò¹¯°ìÈÖ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÊÌ´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
