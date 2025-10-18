―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ヨシムラＨＤ <2884>
　26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比55.0％減の8.7億円に大きく落ち込んだ。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2884> ヨシムラＨＤ 　東Ｐ 　 -22.79 　 10/15　　上期　　　-54.98
<3139> ラクトＪ 　　　東Ｐ 　 -16.20 　 10/14　　　3Q　　　 41.05
<4343> イオンファン 　東Ｐ 　 -15.71 　 10/14　　上期　　　 69.71
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ 　 -12.87 　 10/10　　上期　　　-18.32
<6323> ローツェ 　　　東Ｐ 　 -12.69 　 10/10　　上期　　　-29.17

<3349> コスモス薬品 　東Ｐ 　 -11.75 　 10/14　　　1Q　　　 -0.85
<8095> アステナＨＤ 　東Ｐ 　 -11.55 　 10/10　　　3Q　　　 34.69
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ 　 -10.72 　 10/10　本決算　　　　6.26
<7818> トランザク 　　東Ｐ 　 -10.34 　 10/15　本決算　　　　4.81
<6572> オープンＧ 　　東Ｐ 　 -10.33 　 10/15　　上期　　　　　－

<3697> ＳＨＩＦＴ 　　東Ｐ 　 -10.24 　 10/14　本決算　　　　　－
<6532> ベイカレント 　東Ｐ 　 -10.15 　 10/15　　上期　　　 28.76
<7085> カーブスＨＤ 　東Ｐ 　 -10.08 　 10/14　本決算　　　 11.87
<9602> 東宝 　　　　　東Ｐ　　 -8.75 　 10/15　　上期　　　　6.06
<3086> Ｊフロント 　　東Ｐ　　 -8.52 　 10/14　　上期　　　-27.15

<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -8.13 　 10/10　本決算　　　 11.32
<6264> マルマエ 　　　東Ｐ　　 -7.49 　 10/10　本決算　　　 34.30
<7607> 進和 　　　　　東Ｐ　　 -7.33 　 10/14　本決算　　　 -6.43
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 -7.25 　 10/10　　　3Q　　　 57.94
<2791> 大黒天 　　　　東Ｐ　　 -7.15 　 10/14　　　1Q　　　-32.74

<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ　　 -7.11 　 10/14　　上期　　　-27.21
<7725> インターアク 　東Ｐ　　 -6.80 　 10/10　　　1Q　　　-82.54
<3048> ビックカメラ 　東Ｐ　　 -6.42 　 10/10　本決算　　　 -1.34
<2471> エスプール 　　東Ｐ　　 -5.97 　 10/14　　　3Q　　　 -0.35
<2379> ディップ 　　　東Ｐ　　 -5.57 　 10/14　　上期　　　-27.26

<3994> マネフォ 　　　東Ｐ　　 -5.53 　 10/15　　　3Q　　　　赤縮
<3608> ＴＳＩＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.17 　 10/14　　上期　　　　黒転
<8273> イズミ 　　　　東Ｐ　　 -4.63 　 10/14　　上期　　　　1.79
<3087> ドトル日レス 　東Ｐ　　 -4.62 　 10/14　　上期　　　 -4.10
<9381> エーアイテイ 　東Ｐ　　 -4.11 　 10/10　　上期　　　　2.39

<3678> メディアドゥ 　東Ｐ　　 -4.06 　 10/15　　上期　　　 39.17
<4443> Ｓａｎｓａｎ 　東Ｐ　　 -3.97 　 10/10　　　1Q　　　　黒転
<4432> ウイングアク 　東Ｐ　　 -3.94 　 10/15　　上期　　　-17.02
<2337> いちご 　　　　東Ｐ　　 -3.70 　 10/14　　上期　　　 62.89
<9278> ブックオフＧ 　東Ｐ　　 -3.29 　 10/14　　　1Q　　　-50.92

<3201> ニッケ 　　　　東Ｐ　　 -3.17 　 10/10　　　3Q　　　　3.80
<4433> ヒトコムＨＤ 　東Ｐ　　 -2.95 　 10/14　本決算　　　 12.22
<9974> ベルク 　　　　東Ｐ　　 -2.94 　 10/10　　上期　　　 -2.40
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　東Ｐ　　 -2.84 　 10/14　　上期　　　 16.45
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　東Ｐ　　 -2.81 　 10/15　　　1Q　　　　黒転

<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 -2.31 　 10/10　　上期　　　 -7.65
<2168> パソナＧ 　　　東Ｐ　　 -2.06 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.99 　 10/10　　　1Q　　　　赤拡
<6866> ＨＩＯＫＩ 　　東Ｐ　　 -1.68 　 10/15　　　3Q　　　 -9.59
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 　東Ｐ　　 -1.56 　 10/14　　上期　　　 97.38

<3501> ＳＭＩＮＯＥ 　東Ｐ　　 -1.23 　 10/10　　　1Q　　　　黒転
<3198> ＳＦＰ 　　　　東Ｐ　　 -1.00 　 10/14　　上期　　　-11.05
<3548> バロック 　　　東Ｐ　　 -0.79 　 10/15　　上期　　　　赤縮
<3915> テラスカイ 　　東Ｐ　　 -0.68 　 10/15　　上期　　　　3.69
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 -0.60 　 10/10　　　1Q　　　-64.57

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース