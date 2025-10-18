決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ＳＨＩＦＴ、ベイカレント、ローツェ (10月10日～16日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ヨシムラＨＤ <2884>
26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比55.0％減の8.7億円に大きく落ち込んだ。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ -22.79 10/15 上期 -54.98
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -16.20 10/14 3Q 41.05
<4343> イオンファン 東Ｐ -15.71 10/14 上期 69.71
<8185> チヨダ 東Ｐ -12.87 10/10 上期 -18.32
<6323> ローツェ 東Ｐ -12.69 10/10 上期 -29.17
<3349> コスモス薬品 東Ｐ -11.75 10/14 1Q -0.85
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ -11.55 10/10 3Q 34.69
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ -10.72 10/10 本決算 6.26
<7818> トランザク 東Ｐ -10.34 10/15 本決算 4.81
<6572> オープンＧ 東Ｐ -10.33 10/15 上期 －
<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ -10.24 10/14 本決算 －
<6532> ベイカレント 東Ｐ -10.15 10/15 上期 28.76
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ -10.08 10/14 本決算 11.87
<9602> 東宝 東Ｐ -8.75 10/15 上期 6.06
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -8.52 10/14 上期 -27.15
<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -8.13 10/10 本決算 11.32
<6264> マルマエ 東Ｐ -7.49 10/10 本決算 34.30
<7607> 進和 東Ｐ -7.33 10/14 本決算 -6.43
<4187> 大有機 東Ｐ -7.25 10/10 3Q 57.94
<2791> 大黒天 東Ｐ -7.15 10/14 1Q -32.74
<8233> 高島屋 東Ｐ -7.11 10/14 上期 -27.21
<7725> インターアク 東Ｐ -6.80 10/10 1Q -82.54
<3048> ビックカメラ 東Ｐ -6.42 10/10 本決算 -1.34
<2471> エスプール 東Ｐ -5.97 10/14 3Q -0.35
<2379> ディップ 東Ｐ -5.57 10/14 上期 -27.26
<3994> マネフォ 東Ｐ -5.53 10/15 3Q 赤縮
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ -5.17 10/14 上期 黒転
<8273> イズミ 東Ｐ -4.63 10/14 上期 1.79
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -4.62 10/14 上期 -4.10
<9381> エーアイテイ 東Ｐ -4.11 10/10 上期 2.39
<3678> メディアドゥ 東Ｐ -4.06 10/15 上期 39.17
<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ -3.97 10/10 1Q 黒転
<4432> ウイングアク 東Ｐ -3.94 10/15 上期 -17.02
<2337> いちご 東Ｐ -3.70 10/14 上期 62.89
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ -3.29 10/14 1Q -50.92
<3201> ニッケ 東Ｐ -3.17 10/10 3Q 3.80
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -2.95 10/14 本決算 12.22
<9974> ベルク 東Ｐ -2.94 10/10 上期 -2.40
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -2.84 10/14 上期 16.45
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ -2.81 10/15 1Q 黒転
<8125> ワキタ 東Ｐ -2.31 10/10 上期 -7.65
<2168> パソナＧ 東Ｐ -2.06 10/15 1Q 赤縮
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ -1.99 10/10 1Q 赤拡
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ -1.68 10/15 3Q -9.59
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ -1.56 10/14 上期 97.38
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ -1.23 10/10 1Q 黒転
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -1.00 10/14 上期 -11.05
<3548> バロック 東Ｐ -0.79 10/15 上期 赤縮
<3915> テラスカイ 東Ｐ -0.68 10/15 上期 3.69
<9216> ビーウィズ 東Ｐ -0.60 10/10 1Q -64.57
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース