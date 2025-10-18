決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 良品計画、イオン、ツルハＨＤ (10月10日～16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<8267> イオン 東Ｐ +19.13 10/14 上期 18.54
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ +15.18 10/15 本決算 18.32
<7453> 良品計画 東Ｐ +14.81 10/10 本決算 5.12
<4413> ボードルア 東Ｐ +12.86 10/14 上期 32.67
<6289> 技研製 東Ｐ +9.04 10/10 本決算 11.64
<6058> ベクトル 東Ｐ +8.39 10/15 上期 95.50
<6432> 竹内製作所 東Ｐ +7.80 10/10 上期 2.18
<9948> アークス 東Ｐ +7.28 10/14 上期 9.85
<1887> 日本国土開発 東Ｐ +6.84 10/15 1Q -11.42
<7520> エコス 東Ｐ +6.69 10/14 上期 -6.96
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ +5.89 10/15 3Q -48.66
<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ +5.22 10/14 上期 -19.24
<9601> 松竹 東Ｐ +3.78 10/15 上期 黒転
<6814> 古野電 東Ｐ +3.32 10/10 上期 35.33
<2930> 北の達人 東Ｐ +2.92 10/15 上期 -43.08
<4668> 明光ネット 東Ｐ +2.82 10/14 本決算 0.11
<8200> リンガハット 東Ｐ +2.75 10/10 上期 41.85
<4577> ダイト 東Ｐ +2.18 10/10 1Q 7.02
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ +1.61 10/10 上期 －
<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +1.21 10/10 上期 25.00
<2462> ライク 東Ｐ +0.74 10/14 1Q 50.69
<9837> モリト 東Ｐ +0.69 10/10 3Q 15.71
<8278> フジ 東Ｐ +0.51 10/10 上期 -11.85
<2882> イートアンド 東Ｐ +0.40 10/10 上期 -24.10
<8167> リテールＰＡ 東Ｐ +0.37 10/14 上期 4.99
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ +0.13 10/14 上期 16.08
<3073> ＤＤグループ 東Ｐ +0.06 10/15 上期 -0.22
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース