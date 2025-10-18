―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8267> イオン 　　　　東Ｐ 　 +19.13 　 10/14　　上期　　　 18.54
<7581> サイゼリヤ 　　東Ｐ 　 +15.18 　 10/15　本決算　　　 18.32
<7453> 良品計画 　　　東Ｐ 　 +14.81 　 10/10　本決算　　　　5.12
<4413> ボードルア 　　東Ｐ 　 +12.86 　 10/14　　上期　　　 32.67
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ　　 +9.04 　 10/10　本決算　　　 11.64

<6058> ベクトル 　　　東Ｐ　　 +8.39 　 10/15　　上期　　　 95.50
<6432> 竹内製作所 　　東Ｐ　　 +7.80 　 10/10　　上期　　　　2.18
<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 +7.28 　 10/14　　上期　　　　9.85
<1887> 日本国土開発 　東Ｐ　　 +6.84 　 10/15　　　1Q　　　-11.42
<7520> エコス 　　　　東Ｐ　　 +6.69 　 10/14　　上期　　　 -6.96

<7388> ＦＰパートナ 　東Ｐ　　 +5.89 　 10/15　　　3Q　　　-48.66
<7599> ＩＤＯＭ 　　　東Ｐ　　 +5.22 　 10/14　　上期　　　-19.24
<9601> 松竹 　　　　　東Ｐ　　 +3.78 　 10/15　　上期　　　　黒転
<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 +3.32 　 10/10　　上期　　　 35.33
<2930> 北の達人 　　　東Ｐ　　 +2.92 　 10/15　　上期　　　-43.08

<4668> 明光ネット 　　東Ｐ　　 +2.82 　 10/14　本決算　　　　0.11
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 +2.75 　 10/10　　上期　　　 41.85
<4577> ダイト 　　　　東Ｐ　　 +2.18 　 10/10　　　1Q　　　　7.02
<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.61 　 10/10　　上期　　　　　－
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 +1.21 　 10/10　　上期　　　 25.00

<2462> ライク 　　　　東Ｐ　　 +0.74 　 10/14　　　1Q　　　 50.69
<9837> モリト 　　　　東Ｐ　　 +0.69 　 10/10　　　3Q　　　 15.71
<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 +0.51 　 10/10　　上期　　　-11.85
<2882> イートアンド 　東Ｐ　　 +0.40 　 10/10　　上期　　　-24.10
<8167> リテールＰＡ 　東Ｐ　　 +0.37 　 10/14　　上期　　　　4.99

<3387> クリレスＨＤ 　東Ｐ　　 +0.13 　 10/14　　上期　　　 16.08
<3073> ＤＤグループ 　東Ｐ　　 +0.06 　 10/15　　上期　　　 -0.22

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース