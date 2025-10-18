¡Ú¹ëG1¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡ÛÆüËÜÇÏ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï14Ãå¡¡½÷Àµ³¼ê¤¬»Ë¾å½é¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¡ÖÂè148²ó¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡×¡Ê¹ëG1¡¢¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡¢18Æ¬Î©¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü17»þ15Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö15»þ15Ê¬¡£JRA¤Ç¤ÎÇÏ·ôÈ¯Çä¤Ê¤·¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñÆîÅìÉô¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤Î9R¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿ÉÍÃæ½Óµ³¾è¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ5¡áÅÄÃæ¹î¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ï¸å¤í¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò±¿¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æ»Ãæ¿¤Ó¤º14Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª1Ãå¤ÏÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡¢±Ñ¥é¥É¥Ö¥í¡¼¥¯¥¹¼Ò¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥æ¥¢¡¼¥º¡Ê¥»¥ó5¡áT¡õC¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ç¡¢°È¾å¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥á¥ë¥Ï¥à¤Ï½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬29ÉÃ05¡£
¡¡¢¦¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡¡1879Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¶¥Áö¡£ÆüËÜÇÏ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥é¥¯¥Æ¥£¡¢19Ç¯¤Ë¥á¡¼¥ë¥É¥°¥é¡¼¥¹¤¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£