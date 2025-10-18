人口減で全国に増えている空き地。

住宅街にポツポツと点在する空き地を、地域の団体や自治会が所有者から借り、街づくりに活用する動きが始まっている。どんな取り組みか探った。（大石由佳子）

悩みの種

１０月上旬、住宅街の一角にある神戸市長田区駒ヶ林町２丁目のレンタル菜園「おさんぽ畑」を訪ねた。住宅に隣接した土地に、広さ２平方メートルの小さな畑が１６区画あり、様々な野菜や植物が育てられている。

古い家を取り壊してできた空き地を地元の任意団体「空き助ながた」が借り、１区画月３８００円で地域の希望者に貸している。３年前にスタートし、市内に５か所ある。

この日は、利用者らが堆肥（たいひ）作りのイベントに参加した。「おすすめの野菜は？」「夏は暑さが大変でした」と会話が弾む。団体代表の角野史和さん（４５）は「空き地だった場所から地域コミュニティーが緩やかに広がっている」とほほ笑む。

長田区は１９９５年の阪神大震災で大きな被害を受け、建物が解体された場所がそのまま放置されるなど、「モザイク状に空き地が点在している」という。長年放置されて草木が生い茂り、景観の悪化やゴミの投棄など、街の悩みの種だった。

同市は、こうした空き地の一部を借り、自治会の管理で「まちなか防災空地」として活用してきた。防災空地は、普段は住民に開放され、災害時は避難場所などに活用される。駒ヶ林地区にも１０か所ほどあるが、管理する自治会の負担は少なくない。地元の自治会関係者は「役員が交代で草刈りや掃除などをしてきたが、高齢化で続けられなくなっている」と訴える。

角野さんは「レンタル菜園は日常的に利用者が出入りして使い、収入で管理費などをまかなえるなど、空き地活用に適している」と指摘する。

全国で急増

空き地は全国で急増している。国土交通省によると、２００３年からの２０年間で、世帯が所有する空き地の面積は６８１平方キロ・メートルから１２８３平方キロ・メートルと２倍になった。高度経済成長期の開発で売れ残った土地や、過疎化や高齢化で家人の死後に住む人がいなくなった土地など、理由は様々だ。

空き地を街づくりに生かす例はほかにもある。千葉県柏市は「カシニワ制度」を１０年に始めた。土地を貸したい人と、菜園用などに借りたい人をマッチングする制度で、これまで３９件が成立した。

青森市は、住宅密集地の空き地を「雪寄せ場」に活用する。所有者が町会に空き地を雪寄せ場として貸せば、固定資産税が一部免除される。昨冬は計約３４０か所が雪寄せ場として使われたという。

ただ、これらの事業は空き地の所有者が明確で、貸し出しに積極的であることが前提だ。所有者の当事者意識が希薄だったり、そもそも所有者がわからなかったりすると活用につながらない。

慶応大教授（民法・開発法学）の松尾弘さんは「土地は所有者の私的財産だが、その周囲や地域に迷惑をかけないようにする責務があり、所有者が当事者意識を持つことは重要だ」と指摘する。

一方、相続で期せずして空き地の所有者になるというケースも多い。また、所有者が地元を離れていたり、権利関係が複雑だったりすると、個人で空き地問題を解消するのは難しい。

松尾さんは「土地は地域の資源という側面もある。地域コミュニティーを中心とし、自治体もサポートしながら、街づくりにつなげる形での空き地解消を進めることが望ましい」と話す。

◇

駒ヶ林町を歩いた際、所有者が不明の空き地、所有者と連絡がつかないという空き地も複数あった。放置されている空き地の事情は様々で、根深い問題が埋まっていると感じた。

所有者不明の土地 国の活用制度は低調

所有者がわからない土地についても、自治会や民間企業などが地域のための事業に活用できるよう国が制度化した「地域福利増進事業」が２０１９年に始まった。

利用には都道府県知事の裁定が必要で、期間は原則、最長１０年間。土地を使う側が、土地所有者の探索や事業計画の作成を行い、土地の利用料にあたる補償金を負担する。

国交省によると、現時点で実現したのは４例にとどまる。