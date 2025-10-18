Ìî¸ý·ò»á¡Ö¡Ø¥¾¥ó¥ÓÉü³èµÄ°÷¡Ù¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç»ä¸«¡Ö»¿À®¤¹¤ëÍ¸¢¼ÔÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬°Ý¿·¤ÎÍ×µá¤Ç¤¢¤ë¡ØµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ù¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼õÆþ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡£²¾¤Ë»ö¼Â¤Ê¤é¼«Ì±°Ý¿·Ï¢Î©¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÏÈæÎã¤Ë¸Â¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÊóÆ»¤â¡×¤È¡¢µÄ°÷ºï¸º¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¾®Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤¬ÈæÎãÉü³è¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¾¥ó¥ÓÉü³èµÄ°÷¡Ù¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡©¤Þ¤¿¡¢ÈæÎã¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡©¡×¤È¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ò¤È¤Ä¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¸øÌÀÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¤«¤éÈ´¤±¤¿»ö¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï½ô³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â·è¤·¤Æ¿ô¤¬Â¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤È¡Ø¥¾¥ó¥ÓÉü³èÀ©ÅÙ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£»ä¤â¤½¤Î£±¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¾®Áªµó¶è¤è¤ê¤âÃæÁªµó¶è¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇ¿Í¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è°Ý¿·¤µ¤ó¤Î¡ØµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ù°Æ¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£