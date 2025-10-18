◆コーフィールドＣ・豪Ｇ１（１０月１８日、コーフィールド競馬場・芝２４００メートル）

ゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克典厩舎、父ゴールドシップ）に初の海外遠征、初Ｇ１挑戦の壁が立ちはだかった。１４年アドマイヤラクティ、１９年メールドグラースに続く日本馬３頭目の優勝を目指したが、１４着に敗れた。道中は後方集団の外めにつけて進め、最後のコーナーを回ったが、見せ場なくゴール。初タイトルには手が届かなかった。勝ったのはJ・メルハム騎手が騎乗した地元のハーフユアーズ（セン５歳、T&Cマカヴォイ厩舎）。勝ち時計は２分２９秒０５。

国内では重賞に３度挑戦し、昨年のステイヤーズＳ４着が最高成績。父譲りのスタミナで万葉Ｓを制したが、海外の一流馬が相手で、大外１８番ゲートからのスタートも大きなハンデになった。

出国前、陣営はメルボルンＣ・豪Ｇ１（１１月４日、フレミントン競馬場・芝３２００メートル）への転戦を予定していた。同レースはデルタブルースとポップロックがワンツーフィニッシュを決めた０６年が日本調教馬が優勝した最後になる。

田中克典調教師「人馬ともに良く頑張って走ってくれたと思います。１コーナーの入りは良く、ジョッキーがうまく対応してくれました。馬場が見た目以上にタフで、最後は進みにくくなってしまいました。馬場はこなせると思っていたのですが、思っていた以上にフィットしませんでした」

浜中俊騎手「追い切りに乗った感触も良かったですし、良い雰囲気でレースを迎えられました。大外枠についても、かえって外枠の方が良いと思っていました。前の２頭の有力馬を見つつ、１コーナーは良い入りができたのですが、スパートをする段階では余力がありませんでした。馬場適性の差が大きかったと思います」