◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、単独首位で出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７６で通算２アンダーと落とした。ホールアウトした時点では２１位に後退したが、予選通過を決めた。

出だし１番で１メートル強のパーパットを外してボギーをたたいたが、３番で２・５メートルを決めてバーディーを奪い返した。前半をイーブンで終え、通算６アンダーの４位で折り返した。

後半は１０番でバーディーを決めた後、急降下した。１２番パー４の第２打をグリーン左手前バンカーに打ち込み、アプローチを寄せ切れずに痛恨のダブルボギー。その後も１３、１４、１７番とボギーを重ねてスコアを落とした。

渋野は「超悔しい１日だった。(取り組んでいるパットが)どこかズレてるからああいう結果になったし、それがショットにも影響してボロボロになっていく、今年のゴルフを象徴してる感じだった。(予選通過して)もう1日できる喜びをかみしめたいけど、悔しさの方が上回ってる。やるべきことや課題もたくさんなので、いっぱい練習しないとなと思います」と唇をかんだ。

初日はパットが好調で６６のビッグスコアをマークし、国内ツアーでは自身初の単独首位発進を決めた。この日は終盤に失速したが、日米ツアー６戦ぶりの予選通過を決めた。