俳優の舘ひろしが１８日、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、１１月１４日公開）のロケ地となった石川・輪島市で開催された、能登半島地震の被害に遭った「輪島朝市」を再現したイベント「能登・福幸（ふっこう）フェス」にサプライズ登場した。

共演した眞栄田郷敦や尾上眞秀とともに、イベントの会場となった日本航空石川高を訪れると地元の人たちは大喜び。出店していた鮮魚店などを訪問。コーヒー店に立ち寄った舘が「郷敦、コーヒー飲もうよ」と声をかけて注文する場面もあった。

同作は漁師になった元ヤクザと、事故で両親と視力を失った少年との１２年にわたる友情を描いた物語。２０２３年１１〜１２月にかけて石川・富山の両県で撮影が行われた。震災が発生したのはクランクアップの９日後だった。

日本三大朝市の一つとされる輪島朝市は、地震による火災で多くの建物が焼失。ロケで使用した店舗も失われた。

能登復興支援プロジェクト委員長の中橋忠博さんによると、イベントには約１００団体が参加し、そのうち３０店ほどが震災前から輪島朝市に出店。中橋さんは「朝市を更地にして、これから建て直す段階。まだまだ時間はかかるが、今日をスタートにして復興に取り組んでいきたい」と語った。