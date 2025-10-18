ナ・リーグ優勝決定シリーズを突破

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH兼投手」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。同僚のアレックス・ベシア投手は大興奮で、3発の瞬間のブルペンの様子を証言している。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたものの、そこから3者連続三振を奪って流れをつかんだ。直後の打席で先頭打者本塁打。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼席に叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、中堅左へこの日3本目を運んだ。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

米国の専門局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、試合後のシャンパンファイトの会場でベシアを直撃。Xにインタビュー動画を公開し「オオタニの1本目、2本目、3本目のホームランの後のブルペンの雰囲気はどうだった」と質問している。

ベシアは「最初のホームランは……あれは素晴らしかった。2本目のホームランのときは、『場外に飛んでいったぞ』とスタンドから僕らに教えてくれる人たちがいたんだ。そんなのは初めてだよ！」と驚きの証言だ。

さらに「3本目のときはダグアウトにいたんだ」。ベシアは7回無死、大谷の後を受け2番手で登板し、ボーンを遊飛、フリリックを遊ゴロ併殺に打ち取り、1回無失点でお役御免。一発が飛び出したのはこのあとだった。

「打球音がもう違った！ 別物なんだ。スペシャルだよ。実は彼が10奪三振しているって知らなかった。来る途中で知ったんだ。クレイジーなパフォーマンスだ。ショウヘイこそ最高の男。マジでかっこいいよ」と、興奮冷めやらぬという様子でまくし立てている。



