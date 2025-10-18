ÉÊÀî±Ø¤Ë¡Ö¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤ÎµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬½Ð¸½¡ª JRÅì³¤¤È¡È¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥³¥é¥Ü¡É ¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï
JRÅì³¤¤È¶áÅ´¤Î¡ÖµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×ÉÊÀî¤Ë
¡¡º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢JRÉÊÀî±Ø¤Î¿·´´Àþ¤Î¤ê¤Ð²þ»¥¸ýÉÕ¶á¤Ë¡¢JRÅì³¤¤È¶áÅ´¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆàÎÉ¸©¤Î´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òPR¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥«¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ÉÊÀî±Ø¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤ÎµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹
¡¡º£²ó·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÅì³¤¤Î¡Ö¤¤¤¶¤¤¤¶ÆàÎÉ¡×¤È¡¢¶áÅ´¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÆàÎÉÇÉ¡£¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£·Ç½Ð´ü´Ö¤Ï10·î6Æü¤«¤é11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¶¤¤¤¶ÆàÎÉ¡×¤Ë¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÆàÎÉÇÉ¡£¡×¤Ë¤Ï°É¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2¤Ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÆüÄ«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÉÊÀî±Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ì½ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢JRÅì³¤¤ÏË¡Î´»û¡¢¶áÅ´¤ÏÄ¹Ã«»û¤òPR¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÅ´¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÆàÎÉ¡¦Ä¹Ã«»û¤Ø¤Ï¡¢µþÅÔ¤«¤é¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤Ç¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÊÀî±Ø¤ËJRÅì³¤¤È¶áÅ´¤Î¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Ç¡¢¶áÅ´¤¬Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Ç´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÏª½Ð³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°²ó¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢JRÅì³¤¤¬ÈôÄ»¥¨¥ê¥¢¡¢¶áÅ´¤Ï¶áÅ´ÆàÎÉ±Ø¼þÊÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£